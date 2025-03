Un'altra valanga in Trentino, salvi due alpinisti

Sono salvi due alpinisti che questo pomeriggio sono stati investiti da una valanga sul Monte Fravort, in località Stoana, nei pressi di Frassilongo. I due stavano effettuando una salita, quando in un punto esposto del pendio, si è staccata la slavina. I due alpinisti - entrambi di 32 anni - hanno diversi traumi alle gambe, ma sono vivi, riporta la Rai di Trento.

In vaste zone del Trentino Alto Adige, come anche lungo la cresta di confine, dopo le nevicate delle scorse ore il pericolo valanghe attualmente è marcato di grado 3 su 5. Le neve è arrivata alla fine di un inverno avaro di precipitazioni e con possibilità molto limitate di effettuare escursioni di scialpinismo.

Secondo il bollettino valanghe, soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi le valanghe possono subire un distacco negli strati più profondi del manto nevoso e, a livello isolato, raggiungere grandi dimensioni, specialmente nelle zone poco frequentate al di sopra dei 2000 metri circa. Inoltre, le valanghe possono subire un distacco negli strati superficiali del manto nevoso con un debole sovraccarico.

I due si trovavano in un gruppo di dodici persone quando, appena iniziata la discesa ad una quota di 2000 metri, poco prima delle 13.00, sono stati travolti da una valanga staccatasi dall'alto e che li ha trascinati verso valle per circa duecento metri. I due sono usciti autonomamente dalla massa nevosa ma riportavano entrambi traumi vari. Gli amici hanno immediatamente allertato il Numero Unico per le Emergenze 112. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell'elicottero, che tuttavia non ha potuto raggiungere il target per mancanza di visibilità, e le Stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico di Pergine, Levico, Trento Monte Bondone, allertando anche il gruppo sanitario e il gruppo cinofilo nonché la stazione Paganella Avisio. Sul posto si sono così recati 25 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico, tra i quali erano presenti tre sanitari. Hanno raggiunto via terra con gli sci gli infortunati, salendo con gatto delle nevi, quad e motoslitte messe a disposizione dai Vigili del fuoco e poi con gli sci. Nel frattempo, grazie al miglioramento delle condizioni meteo, l'elicottero si è messo in posizione poco a monte della località Kamauz. Fornite le prime cure agli infortunati, questi sono stati messi in sicurezza e trasferiti verso valle in toboga, facendo traccia nella neve alta, fino a raggiungere la forestale e da questa con i quad alla piazzola, dove stazionava l'elicottero. Gli infortunati sono stati imbarcati e condotti all'ospedale Santa Chiara di Trento. L'intervento si è concluso poco prima delle 18.00.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA