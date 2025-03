Truffa bancaria ai danni di un 50enne altoatesino, una denuncia

I carabinieri di Appiano hanno denunciato un truffatore che ha sottratto 4.000 euro dal conto corrente di un 50enne altoatesino. L'episodio risale al dicembre 2024 quando il truffatore ha contattato con messaggi e chiamate la vittima, convincendola a farsi dare le credenziali del suo 'home banking' per effettuare dei sedicenti 'controlli' al conto corrente. Qualche minuto dopo l'ultima chiamata, l'uomo, presentatosi come addetto del servizio assistenza della banca digitale ove il 50enne detiene un conto corrente, si è accreditato senza consenso di quest'ultimo circa 4000 euro suddivisi in più bonifici. Notati i movimenti anomali, la vittima ha ricontattato il presunto tecnico che nel frattempo si era reso irreperibile.

Il 50enne si è rivolto, allora, ai carabinieri di Appiano per formalizzare denuncia. L'attività di indagine che ne è conseguita ha consentito di individuare e denunciare il presunto autore.

I carabinieri consigliano di verificare sempre l'identità del proprio interlocutore, se non noto, e di non fidarsi di chiamate e/o messaggi provenienti da numeri non ufficiali del proprio istituto bancario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA