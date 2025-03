Peterlin, 'a Ladurns caduti 95 cm di neve'

"In tutto l'inverno non c'è stata settimana più invernale di questa", così il meteorologo della Provincia di Bolzano, Dieter Peterlin. "E' nevicato in modo particolarmente intenso nelle aree esposte a sud, dove il flusso umido da sud favorisce gli accumuli in alta montagna. A Ladurns (1970 m) sopra Fleres, sono stati misurati 95 cm di neve fresca da lunedì. Entro domani si aggiungerà qualche altro centimetro e si supererà addirittura il metro. Oggi continuerà a nevicare a tratti, ma più tardi ci saranno anche delle pause nelle precipitazioni. L'ultimo fronte della settimana ci raggiungerà nella notte, sempre con piogge e nevicate diffuse. Domani il tempo rimarrà variabile, ma non sono previste altre precipitazioni abbondanti. Il tempo migliorerà notevolmente la prossima settimana, con un sistema di alta pressione che garantirà un tempo sempre più stabile", conclude Peterlin.





