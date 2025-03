Droga, due arresti e tre denunce in Vallagarina

Nel corso dei primi due mesi dell'anno i carabinieri di Rovereto, nel ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto due uomini. Altri tre sono stati denunciati e complessivamente sono stati sequestrati oltre 2 chili di cocaina ed altrettanti di hashish e marijuana. Numerose persone sono state segnalate quali assuntori abituali.

A seguito di alcuni mirati servizi in Vallagarina è emerso che lo stupefacente proveniente da fuori regione, veniva poi spacciato da alcuni stranieri perlopiù irregolari sul territorio nazionale che rifornivano i consumatori locali.

Tutta la droga sequestrata ha nel complesso un valore di mercato di quasi 200.000 euro, che si aggiunge al denaro provento di spaccio recuperato nel corso delle varie operazioni.

I due arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Trento, mentre le persone coinvolte a vario titolo sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Rovereto in quanto ritenute responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Solo nelle ultime settimane i carabinieri di Rovereto hanno sanzionato 19 persone, di cui sette minorenni, per uso personale di sostanze illecite, le quali ora rischiano di subire uno dei provvedimenti previsti in tal caso dal Testo unico sugli stupefacenti, tra cui la sospensione della patente e del passaporto, o il divieto di conseguirli.





