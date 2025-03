Disposta la chiusura del 'Salinas Lounge Cafè' a Bolzano

Il Questore di Bolzano ha disposto la sospensione della licenza e la contestuale, immediata chiusura temporanea, per 30 giorni, del bar "Salinas Lounge Cafè" in via Goethe a Bolzano per motivi di ordine pubblico.

Numerose erano state le segnalazioni degli abitanti nella zona, esasperati per il contesto di insicurezza diffusa e di qualità della vita compromessa a causa della musica riprodotta costantemente ad un volume che aveva reso impossibile il riposo.

Dopo continui interventi anche in emergenza che le Forze dell'Ordine sono state costrette ad effettuare negli ultimi tempi, la situazione è degenerata qualche sera fa.

Giunti sul posto, i poliziotti accertavano la presenza di numerosissimi avventori stipati nel locale, e di musica ad altissimo volume, tanto da impedire di comunicare con la gestione dello stesso. Gli agenti hanno intimato ripetutamente al Dj e alla barista, di abbassare il volume della musica e di esibire la licenza, ma i due hanno continuato a lavorare, ridendo in segno di scherno. Diversi clienti, palesemente alterati dall'abuso di sostanze alcoliche, in una escalation di toni e di modi aggressivi e provocatori, hanno assunto un comportamento sempre più ostile verso i poliziotti, urlando a squarciagola frasi oltraggiose, violente e minacciose.

Il titolare dell'esercizio pubblico in questione, un cittadino pakistano di anni 39 con a proprio carico svariati precedenti penali e/o di Polizia, giunto successivamente sul posto, solo dopo numerosi, insistenti inviti da parte dei poliziotti ha fatto abbassare lievemente il volume. Il titolare precedentemente era stato diffidato dal mantenere un comportamento consono, ma la diffida non era valsa a nulla. I susseguenti controlli degli avventori hanno consentito di riscontrare che il bar era divenuto un ritrovo abituale di pregiudicati anche per reati gravi, in particolare spaccio di stupefacenti. Inoltre, nei mesi scorsi lo stesso bar era stato teatro di aggressioni, risse e tumulti, e, lo scorso anno, un agente della polizia municipale aveva riportato una ferita al labbro a seguito di un colpo ricevuto mediante un posacenere lanciatogli contro da un pregiudicato straniero, che, nell'occasione, era stato arrestato. Di qui la sospensione della licenza per un mese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA