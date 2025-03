Vandali danneggiano pullman dell'Hockey Club Bolzano in Austria

Il pullman dell'Hockey Club Bolzano è stato oggetto di un atto di vandalismo durante la trasferta della squadra a Villaco, in Austria. Nella notte, precedente la partita contro la squadra locale, ignoti hanno bucato alcune ruote del mezzo dei biancorossi e l'hanno riempito di scritte ingiuriose, tra l'altro addirittura in italiano.

L'Hcb Südtirol Alperia e l'Ec Idm Wärmepumpen Vsv prendono congiuntamente le distanze "da varie notizie di stampa (in Austria, ndr.), per lo più false, apparse negli ultimi giorni su diversi media e che hanno successivamente portato a preoccupanti tensioni e incidenti tra le due tifoserie sia sui social media che al di fuori di essi".

"I nostri club - prosegue la nota congiunta - hanno da sempre un rapporto amichevole, caratterizzato da una sana rivalità sportiva che si esprime sul ghiaccio". L'Hcb e il Vsv si dissociano "fermamente da qualsiasi forma di discriminazione e violenza e rivolgono un appello chiaro a entrambe le tifoserie affinché moderino i toni sia sui social media che allo stadio".

"Inoltre, condanniamo fermamente qualsiasi forma di vandalismo e comportamento antisportivo al di fuori del ghiaccio.Godiamoci insieme il momento più bello della stagione", concludono le due squadre.



