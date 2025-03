Stampante in 3D per gli aspiranti orafi dell'istituto Vittoria

Stampante in 3D di ultima generazione per gli studenti dell'istituto Vittoria di Trento grazie a Federpreziosi di Confcommercio Trentino e all'azienda 8853 e al suo Ceo Giorgio Villa.

La disponibilità del macchinario segna "un importante passo avanti nella formazione degli studenti del settore orafo". Si tratta di un modello all'avanguardia che garantisce una precisione assoluta nella realizzazione di prototipi e che è totalmente sostenibile grazie al suo sistema di riciclo dell'aria. La tecnologia di stampa 3D permette di passare da un file Cad alla creazione di modelli fisici, rendendo possibile una valutazione immediata di dimensioni e proporzioni del gioiello.

La stampante installata presso la scuola, in via Zambra a Trento, servirà alla cinquantina di studentesse e studenti che hanno scelto la sezione Design, metalli, oreficeria che ha riscontrato molto interesse anche fra gli allievi delle future terze.

La coordinatrice della sezione è Maria Grazia Brunelli e i docenti sono Maria Grazia Bella, Sirio Depero, Camilla Leonardi, Chiara De Eccher oltre alle supplente Selene Torlino.

"I rapporti con le scuole sono sempre stati eccellenti e abbiamo già avuto esperienze significative con ragazzi che, una volta terminato il loro percorso formativo, abbiamo accompagnato nel loro cammino lavorativo," ha dichiarato Stefano Andreis, presidente provinciale di Federpreziosi.



