Spaccio tra insospettabili a Bolzano, arrestato cuoco 48enne

I carabinieri del nucleo investigativo di Bolzano hanno arrestato un cuoco di 48 anni, residente nel capoluogo, mentre cedeva una dose di cocaina ad una giovane impiegata di banca in piazza delle Erbe.

L'operazione - informa l'arma - è avvenuta in seguito a prolungata indagine, iniziata nel 2024. L'uomo era pedinato da diverso tempo.

La perquisizione abitazione del 48enne ha consentito di rinvenire quasi mezzo chilogrammo di cocaina e oltre un ettogrammo di hashish, contenuti in più involucri nascosti in vari anfratti della casa, anche tra gli alimenti, insieme a tutto il materiale utile per pesare e confezionare le dosi di sostanza stupefacente, tutto sottoposto a sequestro penale. È stato stimato che la droga sequestrata potesse fruttare sul mercato al dettaglio ben oltre 40.000 euro.

Dalle indagini è emerso come vi fossero, tra i clienti dello spacciatore, persone insospettabili, in particolare tra i giovani.

Il cuoco è stato portato in carcere a Bolzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



