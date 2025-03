Professioni sanitarie, da lunedì le domande per borse di studio

Da lunedì prossimo, 17 marzo, sono aperte le domande per le borse di studio riservate alle studentesse e agli studenti residenti in provincia di Trento iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e al corso di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'anno 2024/2025.

Il bando è stato approvato e pubblicato dall'Opera Universitaria, sul cui sito si trova anche la documentazione da compilare e inviare. Per partecipare è necessario essere residenti in provincia di Trento dal momento dell'iscrizione al primo anno del corso universitario frequentato e possedere i requisiti indicati nel bando.

La condizione economica sarà individuata sulla base degli indicatori Isee e Ispe relativi all'anno 2025: il valore limite dell'Isee per la borsa di studio è pari a 36.000 euro, quello dell'Ispe è di 60.000 euro.



