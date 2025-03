Michele Buonerba si candida con il Team K a Bolzano

La lista del Team K per le prossime elezioni comunali candida Michele Buonerba.

L'ex-segretario generale della Cisl-Sgb: "Viviamo in una comunità che sta invecchiando rapidamente, Viviamo in una comunità che sta invecchiando rapidamente, abbiamo bisogno di nuovi strumenti e soluzioni innovative per garantire il benessere ed il futuro alla città visti i tanti giovani che se ne sono andati. Si possono rianimare le comunità ripartendo dai quartieri? Si può pensare che una rigenerazione urbana sia possibile partendo da queste nuove esigenze? Rispondendo sì a questa domanda ho trovato le motivazioni per accettare la proposta del Team K in vista delle prossime elezioni comunali".





