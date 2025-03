Intelligenza artificiale in Vallarsa per 'accorciare distanze'

Il più anziano partecipante aveva 75 anni, il più giovane 30: sono due dei 15 "diplomati" del primo corso di intelligenza artificiale organizzati dalla Fondazione Vallarsa assieme all'Università popolare del Trentino nel comune di Vallarsa.

Si tratta di una municipalità di 42 frazioni, con una estensione di poco meno di 80 kmq, grosso modo la metà di quella del capoluogo, che però conta quasi 120.000 abitanti contro i meno di 1.400 del comune lagarino.

Il ciclo di lezioni è durato una ventina di ore, distribuite in dieci incontri in cui Claudio Vinco ha illustrato i segreti della nuova "tecnologia": "È uno strumento interessante perché riduce la distanza, anche fisica, delle zone più periferiche e montane - spiega Geremia Gios, presidente della Fondazione ed ex sindaco - Soprattutto per per le persone meno giovani si tratta di una opportunità per comprendere meglio le evoluzioni della società in cui viviamo. Non è un caso che ci abbiano chiesto di valutare la possibilità di ulteriori approfondimenti".



