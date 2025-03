Inaugurato l'anno giudiziario al Tar, pochi i ricorsi presentati

Continuano ad essere pochi i ricorsi contro la pubblica amministrazione presentati in Alto Adige. Nel 2024 ne sono stati presentati 319, ovvero 20 in più rispetto al 2023. Questi dati sono stati presentati in mattinata durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale regionale di giustizia amministrativa presso la sezione di Bolzano. "In rapporto alla complessiva attività amministrativa posta in essere dai diversi enti pubblici sul territorio, si tratta di numeri piuttosto esigui", ha spiegato la presidente del Tar, Lorenza Pantozzi Lerjefors.

Sono aumentati i ricorsi contro casi di Daspo sportivi o per motivi di ordine pubblico, contro i fogli di via e le chiusure temporanee di esercizi pubblici. Tra i casi citati la bocciatura della autorizzazione provinciale all'abbattimento dei lupi e il ricorso - respinto - degli ambientalisti sulle modifiche alle stazioni della funivia di Tires.

Per quanto riguarda i tempi della giustizia amministrativa, la presidente del Tar ha sottolineato che "gli arretrati sono quasi inesistenti" e che i "ricorsi vengono definiti in meno di sei mesi".

Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, che ha elogiato il sistema altoatesino "per capacità di mantenere equilibrio tra componenti diverse della società".



