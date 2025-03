Denunce violenza su donne, Trentino Alto Adige seconda in Italia

Assieme a Emilia Romagna e Liguria, con 14,95 casi ogni 100.000 abitanti (10,88 la media italiana) il Trentino Alto Adige è fra le regioni italiane con la più elevata incidenza di reati di violenza sessuale nei confronti delle donne. Invece, con Molise e Sardegna, è fra quelle (33,84 a fronte di 46,41 del dato nazionale) in cui si registra il minor numero di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Lo rivela il rapporto "8 Marzo - Giornata internazionale della donna" elaborato dal Servizio analisi criminale, che attraverso gli elementi acquisiti dalla Banca dati delle Forze di polizia esamina il fenomeno della violenza di genere e della relativa azione di contrasto.

Fra le due provincie ci sono distinzioni significative.

Mentre in Trentino fra il 2022 e il 2024 sono diminuiti i maltrattamenti in contesti familiari (da 158 a 133 denunce), in Alto Adige sono aumentati, passando da 187 a 220.

In provincia di Trento sono rimaste stabili le violenze sessuali (da 62 a 60 con un picco di 66 nel 2023), mentre in quella di Bolzano sono cresciute: 87, 86 e 96.

In Alto Adige sono stati registrati lo scorso anno 179 "atti persecutori" nei confronti delle donne (+72% in due anni) contro i 115 rilevati in Trentino (-10%).

In provincia di Trento è lievitata la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: dai 9 casi del 2022 si è passati ai 24 del 2024. In provincia di Bolzano la situazione è rimasta pressoché stabile con 35 casi negli ultimi 3 anni (8 in meno che in Trentino), quasi equamente distribuiti negli anni Circa le violazioni alle restrizioni su allontanamento e avvicinamento, in Alto Adige le infrazioni sono raddoppiate (da 36 a 70), mentre in Trentino sono passate da 38 a 53.

In Italia nel 2024 gli omicidi con vittime donne sono stati 113, 99 delle quali in ambito familiare/affettivo e 61 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.



