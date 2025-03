Atti osceni in ospedale a Bolzano, 56enne denunciato ed espulso

Il questore di Bolzano, Paolo Sartori, ha disposto l'espulsione dal territorio nazionale per un cittadino di origine tunisina, di 56 anni, dopo essere stato denunciato alla Procura della Repubblica per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo - informa la Questura - è noto alle forze dell'ordine per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, atti contrari alla pubblica decenza, rifiuto di fornire indicazioni sulle proprie generalità.

Fermato nel pronto soccorso dell'ospedale San Maurizio, il 56enne avrebbe avuto atteggiamenti molesti e provocatori nei confronti del personale sanitario e degli altri pazienti in attesa di essere visitati. Secondo alcuni testimoni, l'uomo, arrivato in ospedale in stato di alterazione, si sarebbe spogliato pubblicamente, arrivando ad urinare sul pavimento della sala d'attesa. Bloccato dal personale della sicurezza della struttura sanitaria, è stato poi accompagnato in Questura dagli agenti della squadra Volanti.

"La presenza della Polizia di Stato all'interno delle maggiori strutture ospedaliere del Paese rappresenta una delle priorità nelle attività di prevenzione e di accertamento dei reati che la nostra istituzione pone sistematicamente in essere, in stretta sinergia con le autorità sanitarie. Questa stretta collaborazione ha consentito agli agenti di Polizia di intervenire tempestivamente per evitare che un evento che ha avuto quale protagonista un paziente in forte stato di agitazione potesse ulteriormente degenerare, generando non poche criticità alle normali attività del Pronto Soccorso ed apprensione negli altri pazienti", ha evidenziato il questore Sartori.



