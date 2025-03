Ben 25 incendi erano stati appiccati nei dintorni di Bolzano e Appiano in poco più di 40 giorni, in un periodo compreso tra l'11 luglio e il 26 agosto 2022. Secondo la Procura di Bolzano l'autore di quegli incendi dolosi sarebbe un bolzanino di 24 anni, per il quale è stato ora chiesto il rinvio a giudizio. L'udienza, davanti al gup Ivan Perathoner, è in programma il prossimo 29 maggio, con l'avvocata Verena Menestrina chiamata a difendere l'imputato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA