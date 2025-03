Prati del Talvera, sequestrati 15 grammi di cocaina e 820 euro

Gli agenti del Nucleo operativo di sicurezza urbana della Polizia municipale di Bolzano hanno sequestrato oltre 15 grammi di cocaina e 820 euro in contanti nel corso di una serie ci controlli in abiti civili sui prati del Talvera.

Il detentore della droga, B. M. un 23enne di nazionalità tunisina, è stato arrestato su disposizione del Pubblico ministero ed è già stato trasferito presso la casa circondariale del capoluogo.

Il giovane senza fissa dimora era stato notato in compagnia di altri connazionali mentre rovistava fra i cespugli per estrarne un sacchetto: accortosi di essere stato visto, aveva provato a scappare, ma è stato raggiunto dagli agenti, uno dei quali è rimasto ferito a un gomito in seguito alla colluttazione.

Nei primi due mesi dell'anno, ha ricordato il Comandante Fabrizio Piras, l'attività di contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti ha portato alla denuncia di una quindicina di persone per spaccio, a 16 comunicazioni per consumo di droga e al sequestro di 630 grammi di droghe varie.

Gli sgomberi e gli interventi di pulizia sono stati otto soprattutto in case abbandonate e bivacchi sotto i ponti e lungo i fiumi.



