Piano Infranet per banda larga a Merano, 300 km di fibra ottica

Entro il 2026 Infranet Spa, società di diritto privato della Provincia di Bolzano, punta a collegare ogni abitazione di Merano alla banda larga ultraveloce con 300 megabit in upload e un gigabit in download. Il piano prevede la conclusione dei lavori a Maia Alta enrro maggio, mentre in estate toccherà a Maia Bassa e al centro cittadino.

L'assessore comunale Stefan Frötscher ha chiarito che verranno posati oltre 300 chilometri di fibra ottica: "A Merano gli edifici interessati sono complessivamente circa 7.130, con 28.000 unità abitative e commerciali che potranno accedere a una rete a banda larga di altissima qualità".

La società Infranet "opera secondo i principi di efficienza ed efficacia", si legge in una nota e i suoi collegamenti "sono realizzati come connessioni 'punto a punto', per garantire sempre le massime prestazioni di dati".

I lavori di ampliamento della rete a Merano prevedono sette lotti e, avvisa Infranet, è importante che tutti i cittadini che risiedono nelle aree coinvolte "manifestino quanto prima il loro interesse all'allacciamento alla rete in fibra ottica". Poi toccherà a Sinigo e alle restanti zone del centro.



