Pedopornografia, arrestato un 34enne della val Venosta

I Carabinieri della stazione di Silandro hanno arrestato un 34enne originario della Val Venosta in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano, a seguito di diverse condanne definitive per fatti riconducibili al possesso ed utilizzo di materiale pornografico minorile.

Rintracciato dai militari qualche giorno fa, è stato trasferito presso la Casa circondariale di Trento: l'uomo deve scontare più di due anni di reclusione in carcere, oltre a dover pagare una sanzione pecuniaria pari di 6.000 euro.



