Orsi, premio 'Pinocchio dell'anno' al presidente Fugatti

Una delegazione del movimento Centopercentoanimalisti ha provato questa mattina a consegnare il premio "Pinocchio dell'anno" al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.

Gli attivisti si sono presentati in piazza Dante, presso il palazzo della regione Trentino Alto Adige dove era in corso la seduta del Consiglio provinciale "con la speranza di incontrare il presidente Fugatti", informano in una nota. Il movimento parla di un'azione goliardica che "ha suscitato parecchia curiosità tra i passanti, gli impiegati del palazzo della regione e dei politici stessi".

Lamentano che Fugatti abbia "mostrato di non gradirlo, visto che più di una volta è scappato dalla porta posteriore per non vederci".

L'attribuzione del premio è per aver "promesso di trasferire mesi fa l'orsa Gaja dal lager dove è rinchiusa a un santuario in Germania", mentre l'animale è "ancora prigioniero" al Casteller.



