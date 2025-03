Una persona è morta a seguito di una caduta massi su una via forestale nei pressi di Tanzbach in Val Sarentina. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata. Sul posto la Guardia di finanza, il soccorso alpino, l'assistenza spirituale e l'elicottero di soccorso Pelikan 1. I carabinieri hanno aperto indagini sull'accaduto.



