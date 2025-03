Boscaiolo 23enne muore colpito da un sasso in Alto Adige

Un boscaiolo di 23 anni è morto, dopo essere stato colpito da un sasso, mentre lavorava lungo una strada forestale in val Sarentino, in Alto Adige. L'incidente si è verificato in tarda mattinata nei pressi del rio Tanzbach, in località Wildlahn, dove il giovane del posto stava effettuando lavoro.

Sul posto sono intervenuti la Guardia di finanza, il soccorso alpino e l'elicottero di soccorso Pelikan 1. I Carabinieri di Sarentino stanno effettuando i rilievi di legge sull'esatta dinamica dell'incidente.



