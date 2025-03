Bolzano Festival dal 5 agosto al 7 settembre con il 65/o Busoni

Con oltre 30 appuntamenti tra il 5 agosto e il 7 settembre e moltissimi artisti coinvolti, fra i quali anche circa 200 giovanissimi talenti selezionati per le orchestre giovanili e i corsi di perfezionamento, la Fondazione Busoni-Mahler ha presentato il programma del Bolzano Festival Bozen 2025 che include i due progetti principali, la Gustav Mahler Academy e il Concorso pianistico internazionale F.

Busoni, di cui quest'anno si tengono le fasi finali.

Da 76 anni Bolzano ospita il "Busoni", giunto alla 65/a edizione, le cui fasi finali si terranno tra il 27 agosto e il 7 settembre. I candidati individuati al termine del Glocal Piano Project, la fase di preselezione cui hanno preso parte 120 pianisti in 12 città di tre continenti, sono 34. Sono in programma due prove solistiche, una prova cameristica e la Finalissima con l'Orchestra Haydn diretta da Olli Mustonen al Teatro Comunale (domenica 7 settembre) e trasmessa live su Rai 5.

La giuria sarà composta da Hie-Yon Choi, Josu de Solaun Soto, Lucas Debargue, Saskia Giorgini, Peter Jablonsky, Sir David Pountney Cbe, Sergio Tiempo, Mariangela Vacatello e Dan Zhaoyi.

A esibirsi nel capoluogo altoatesino nella rassegna estiva dedicata alla musica classica ci saranno fra gli altri anche Sir John Eliot Gardiner, alla direzione della Mahler Academy Orchestra, il violoncellista Pablo Ferrández, che diretto da Vasily Petrenko si esibirà con la European Union Youth Orchestra, e le violiniste Sayaka Shoji e Alina Ibragimova.





