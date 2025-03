Bolzano, espulso pregiudicato che aveva chiesto asilo politico

Aveva chiesto asilo politico in Italia, ma aveva condanne a proprio carico tra le quali anche due del Tribunale di Bolzano per una violenza sessuale nei confronti di una minorenne e per molestie nei confronti di due giovani donne.

L'uomo, S. S., un cittadino nigeriano di 31 anni, è stato intercettato dal personale delle Volanti della Polizia di Bolzano durante un controllo nelle via del centro del capoluogo.

Con l'identificazione sono emersi i numerosi precedenti del pregiudicato, che tra l'altro si era reso protagonista di resistenza, oltraggio, minaccia e violenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali, rapina, danneggiamento, rifiuto di indicazioni sulla propria generalità e percosse.

Occasionalmente, informa una nota della Questura, era anche stato ospite dei Centri Emergenza Freddo di Bolzano.

La domanda di asilo politico era stata rifiutata prima dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona e poi dal Tribunale di Trento, che aveva rigettato il relativo ricorso.

Ritenuto soggetto "socialmente pericoloso", il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha disposto l'immediato decreto di espulsione con contestuale accompagnamento e trattenimento presso il Centro di permanenza e rimpatrio di Milano per essere imbarcato su un volo verso il paese di origine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA