Arco, giovane denunciato per detenzione di sostane stupefacenti

Un giovane di Arco è stato denunciato a piede libero alla Procura di Rovereto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti: nell'abitazione del ragazzo sono stati rinvenuti 10 grammi di marijuana, 5 di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi.

Un insolito "via-vai" di ragazzi che entravano e uscivano da uno stabile di Arco ha insospettito i Carabinieri della locale stazione, che hanno richiesto l'intervento dell'unità Cinofila di Laives per procedere alla perquisizione dell'immobile. Il pastore tedesco Chip ha fiutato gli stupefacenti nascosti all'interno di un cassetto di una scrivania e infilati in due barattoli a chiusura ermetica.

I militari hanno anche trovato un bilancino digitale, tre coltelli con tracce di hashish sulla lama, un rotolo di cellophane e delle bustine trasparenti con chiusura ermetica. La sostanza stupefacente e tutto il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e saranno inviati al Lass di Laives per le analisi di rito.



