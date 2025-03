Prevenzione oncologica Lilt, una alimentazione sana è centrale

"Un sano stile di vita può ridurre del 40% la probabilità di sviluppare il cancro", è con questa certezza che la Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) promuove anche in Trentino la "Settimana nazionale per la prevenzione oncologica", in programma dal 15 al 23 marzo.

Fra i principi fondamentali ci sono il non fumare e l'esporsi al sole con le "giuste attenzioni ed evitare le lampade Uv", perché "tanti tumori della pelle derivano da scottature solari, in particolare se prese da bambini". La Lilt sottolinea anche l'importanza di "fare attività fisica": "Camminare, prendere le scale anziché l'ascensore, aggiungere un'attività specifica da 3 a 5 volte a settimana agevola il mantenimento di un peso sano e favorisce l'eliminazione di sostanze tossiche".

L'invito a "seguire un'alimentazione corretta" è centrale nella campagna 2025, tanto che la Lilt ha realizzato anche nuova documentazione per ricordare come secondo l'Organizzazione mondiale della sanità il 35% dei casi di cancro sia riconducibile ad abitudini alimentari sbagliate".

Anche in provincia di Trento l'obesità e il sovrappeso sono rilevanti, con un'incidenza del 40% della popolazione tra i 18 e i 69 anni. "Le linee guida - ricorda l'associazione - raccomandano di consumare 5 porzioni al giorno di frutta e verdura: in Trentino lo fa il 9,4% della popolazione (più rispetto al resto d'Italia: 7%), mentre il 48,3% ne consuma almeno 3 porzioni (in Italia il 38%)".

"Va fatta attenzione particolare anche ai cibi ultra-processati". ammonisce Mario Cristofolini, il presidente della Lilt provinciale. "Sono protagonisti dei carrelli della spesa di oggi, ma vanno consumati con cautela perché contengono grassi, additivi, emulsionanti, e molti zuccheri, anche se non risultano dolci al palato", avverte.

In occasione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, volontarie e volontari della Lilt saranno nelle piazze di tutto il Trentino il 22 e 23 marzo con materiale informativo e con il pacchetto della salute in cucina: zuppa di cereali e legumi e olio evo, prodotto simbolo della campagna.





