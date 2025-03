Polizia locale, concorso per 26 agenti a tempo indeterminato

Il Comune di Trento cerca 26 nuovi agenti di Polizia locale da impiegare non solo nel capoluogo.

L'amministrazione municipale ha bandito uno specifico concorso le cui domande vanno presentate entro le 11 dell'11 aprile.

L'occupazione è a tempo indeterminato e riguarda la figura professionale di agente di Polizia locale, categoria C base.

Quattordici agenti entreranno in servizio a Trento, 7 tra Rovereto, Besenello, Calliano, Folgaria, Isera, Lavarone, Luserna, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano, e altri 5 tra Pergine Valsugana, Levico Terme, Baselga di Pinè, Caldonazzo, Calceranica al Lago, Tenna, Altopiano della Vigolana e Palù del Fersina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA