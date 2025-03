Una lieve scossa di terremoto è stata registrata alle ore 6:30 nella zona di Pennes in alta val Sarentino. Il terremoto di magnitudo 2,4 è avvenuta in una profondità di sette chilometri ed è stata localizzata dalla sala sismica Ingv a Roma. Per il momento non si segnalano danni.





