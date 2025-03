Fermato dalla Stradale con otto passeggeri in un'auto da cinque

Nel corso dei controlli di vigilanza stradale sull'A22 gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale hanno ritirato otto patenti di guida per svariate contravvenzioni al Codice della Strada, fra cui tre patenti ritirate per utilizzo del telefono cellulare alla guida e tre patenti ritirate per sorpassi vietati da parte di veicoli pesanti. A tre conducenti è stata contestata la guida a bordo di veicoli privi di assicurazione obbligatoria.

La Stradale evidenzia in una nota il comportamento particolarmente negativo di un conducente straniero che a bordo della sua auto stava trasportando otto passeggeri, tra cui un bambino di meno di tre anni tenuto sulle ginocchia, nonostante il veicolo fosse omologato per cinque. Solo due persone avevano le cinture regolarmente allacciate, tutte le altre sono state multate. In occasione della campagna europea 'Seatbelt' i controlli saranno intensificati sulle arterie stradali di competenza, con verifiche specifiche sul rispetto della normativa sull'uso delle cinture di sicurezza. La violazione delle disposizioni comporta una sanzione amministrativa che va da 83 a 332 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Particolare attenzione - sottolinea la Polizia Stradale - sarà rivolta alla protezione dei bambini, per i quali l'utilizzo corretto dei seggiolini rappresenta una misura fondamentale per la sicurezza.



