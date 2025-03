Vuole lanciarsi con i bimbi nell'Adige, poliziotto li salva

Un poliziotto fuori servizio ha fatto desistere una giovane madre che in preda alla disperazione voleva lanciarsi con i suoi due piccoli bambini dal Ponte Adige, alle porte di Bolzano.

Poco prima la madre della donna aveva chiamato il 112, preoccupata per la figlia, in quanto non riusciva più a mettersi in contatto con lei. La giovane, infatti, poco prima aveva manifestato l'intento di "scomparire" e, in preda ad un forte stato di agitazione, si era allontanata dalla propria abitazione con i due piccolissimi figli. Immediatamente, sono state avvisate tutte le pattuglie in servizio. Nel frattempo però un agente della Questura di Bolzano, libero dal servizio, ha notato sul Ponte Adige la ragazza in forte stato di agitazione, in compagnia di due bambini in passeggino.

Il poliziotto, allarmato dalla scena, senza sapere delle ricerche in corso si è messo immediatamente in contatto con la Centrale operativa della Questura, venendo in tal modo a sapere quanto stava accadendo. Nell'attesa dell'arrivo di una volante, l'agente si è avvicinato alla giovane madre, cercando di rassicurarla con frasi di conforto. Con l'ausilio dei colleghi, giunti nel frattempo sul posto, gli agenti sono riusciti a calmare la donna ed a convincerla a desistere, per poi metterla in salvo. La donna è stata accompagnata all'ospedale "San Maurizio", mentre i piccoli sono stati affidati alle cure della nonna.

"Una giovane mamma in gravissime difficoltà è stata salvata grazie al pronto ed efficace intervento di un agente di Polizia che al momento si trovava libero dal servizio, aiutato dai colleghi della squadra "Volanti" - ha evidenziato il Questore di Bolzano Paolo Sartori -. Desidero personalmente e pubblicamente encomiare la professionalità e la sensibilità mostrata dai poliziotti anche in questa occasione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA