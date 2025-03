Villa Lagarina, cambia il comandante della stazione Carabinieri

Il comandante della stazione Carabinieri di Villa Lagarina, il luogotenente carica speciale Giovanni Berteotti, è andato in pensione lo scorso 28 febbraio dopo 38 anni di servizio nell'Arma, 19 dei quali trascorsi proprio nel comune lagarino.

Nato a Trento nel 1967, Berteotti è diventato Carabiniere vent'anni più tardi. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto promozioni e assolto incarichi diversificati operando in Veneto e Lombardia prima di rientrare in Trentino Alto Adige, prima a Ortisei e poi a Egna e Motagna fino alla destinazione di Villa Lagarina (2006).

A Berteotti subentra il maresciallo capo Vincenzo Cuccurullo, proveniente dalla vicina stazione di Mori, dove era vice comandante e dove ha lavorato per 11 anni.

Cuccurullo, originario della provincia di Napoli, si è arruolato nel novembre 2006, si è formato militarmente alla Scuola allievi di Benevento e successivamente alla Scuola allievi marescialli e brigadieri di Velletri.

Durante la sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, incluso un "Encomio semplice" da parte del Comandante della legione Carabinieri Trentino Alto Adige per attività d'indagine finalizzate alla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti che ha poi portato a disarticolare un sodalizio criminale e conclusasi con l'arresto di 6 persone ed il deferimento in stato di libertà di ulteriori 20 indagati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA