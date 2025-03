Qualità dell'aria, in regione bollini rossi solo per l'ozono

Prosegue anche in Trentino Alto Adige nel 2024 "il lento e continuo miglioramento della qualità dell'aria in Italia, anche se permangono le note criticità in alcune aree del Paese", come attesta l'informativa annuale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente che riporta i dati rilevati dalle oltre 600 stazioni di monitoraggio presenti sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda le Pm10, in regione sono stati registrati solo bollini blu (fino a 3 giorni di superamento delle soglie di 50 microgrammi per metro cubo) o verdi (fra 3 e non oltre 18, su un massimo di 35) nelle 6 stazioni della provincia di Trento e nelle 5 di quella di Bolzano a fronte di 96 stazioni oltre la soglia in Italia.

Circa le medie annuali di Pm2,5 tutte le centraline in rilevamento sono in zona gialla, ossia tra 10 e 15 microgrammi per metro cubo, in ogni caso meno del limite massimo, che è di 25.

Sul fronte dell'ozono i bollini rossi sono molti e sono in linea con i dati negativi del Paese con appena il 16% delle stazioni che ha rispettato "l'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana". In regione 88 giorni oltre la soglia massima sono stati rilevati sul monte Gaza, 47 a Riva del Garda e 37 a Trento, ma anche 57 sul Renon e 36 a Cortina sulla strada del vino.

In relazione al biossido di azoto, le medie annuali sono in zona arancione (la zona rossa scatta da 40 microgrammi per metrocubo) in una delle due centraline sia a Trento (32) sia a Bressanone (36) oltre che a Avio (33). Su 15 postazioni di rilevamento in regione, 5 sono in zona verde e appena 2 (monte Gaza e Renon) in quella blu di "eccellenza".

"Sebbene si registri da alcuni anni una generale tendenza al miglioramento, la nuova Direttiva europea approvata di recente e che entrerà in vigore dal 2030 prevede livelli molto più stringenti degli attuali anche nelle zone dove attualmente i limiti di legge sono rispettati. Occorre mettere in atto azioni a breve-medio termine che riducano ulteriormente le emissioni", avverte il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.





