Kompatscher, 'sui falsi patentini andremo fino in fondo'

"Il principio del bilinguismo è irrinunciabile, altrimenti mettiamo in discussione i pilastri dell'accordo Degasperi-Gruber". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, sottolineando che, sulla vicenda degli anestesisti licenziati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per aver presentato un attestato di bilinguismo falso, "andremo fino in fondo".

"Negli ultimi anni - ha aggiunto Kompatscher - abbiamo realizzato una serie di interventi per far fronte alla carenza di personale nella sanità, come le assunzioni a tempo determinato senza requisiti o i corsi di formazione anche durante il lavoro. Anche l'istituzione della facoltà di medicina a Bolzano ha questo obiettivo. Ma tutto ciò non giustifica falsificare documenti".

Il presidente della Provincia tiene, infine, a chiarire che "è stata la nostra amministrazione a svelare i casi, a scoprire che c'era qualcosa che non andava, non è stato necessario che qualcuno intervenisse dall'esterno. E andremo fino in fondo, perché il diritto vale per tutti".



