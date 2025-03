Azienda sanitaria altoatesina, 449 dipendenti senza patentino

I dipendenti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige attualmente senza attestato di bilinguismo sono 449. Lo ha riferito l'assessore provinciale alla sanità, Hubert Messner, rispondendo ad un'interrogazione di attualità del consigliere provinciale del Team K, Franz Ploner.

Prendendo spunto da un caso specifico che si è verificato presso l'ospedale di Bressanone, Ploner aveva chiesto perché l'Azienda sanitaria "non sia in grado di fornire un mediatore linguistico in situazioni linguisticamente difficili" o "non metta a disposizione programmi di traduzione elettronica".

Messner ha spiegato che "la situazione linguistica è difficile e normalmente viene risolta da un team e da organizzazioni preposte". In particolare, "c'è un accordo con un'agenzia di mediazione linguistica e culturale che lavora in moltissime strutture e fornisce questo servizio in caso di necessità". L'Azienda sanitaria sta anche pensando a programmi di traduzione elettronica. In ogni caso, "nel codice di comportamento dei dipendenti è previsto l'uso della madrelingua del paziente ed un linguaggio semplice", mentre "i contratti sono prolungati per un massimo di tre anni se il personale prova di seguire corsi linguistici, a meno di esigenze di servizi inderogabili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA