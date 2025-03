Assemblea serale della Svp per sospendere il limite dei sindaci

Per la prima volta nella sua storia lunga 80 anni, la Svp convoca un congresso di partito di sera. Come annuncia il Dolomiten, la 67/a 'Landesversammlung' è stata infatti convocata per il 22 marzo alle ore 16 al Kursaal di Merano. Sarà dedicata alle elezioni comunali del 4 maggio.

Obiettivo dichiarato della Volkspartei è quello di mantenere i 102 sindaci. Di questi 25 hanno però già fatto tre mandati.

Secondo la legge regionale potrebbero candidarsi una quarta volta, secondo l'ordinamento interno della Svp invece no. Per questo motivo l'assemblea sospenderà per il 2025 il limite dei mandati. C'era, infatti, il rischio che alcuni di questi sindaci si presentasse con una propria lista e togliesse voti alla Volkspartei.

Il motivo per la convocazione serale sono invece questioni tecniche: la famosa sala del Kursaal in stile Liberty è infatti occupata fino al 21 marzo e i lavori di allestimento possono iniziare solo la mattina dopo.



