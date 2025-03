'Adrenalina pura' a Trento, Festival dello sport 9 - 12 ottobre

Dal 9 al 12 ottobre Trento ospita l'ottava edizione del Festival dello Sport. "Adrenalina pura" è il tema scelto dagli organizzatori per l'edizione 2025, che è stata presentata nel giardino di Palazzo Benvenuti nel capoluogo trentino. Una manifestazione "che prenderà in esame come sempre tutte le discipline, ma che avrà un occhio di riguardo per le Olimpiadi Milano-Cortina, che inizieranno pochi mesi dopo", ha spiegato il direttore scientifico del Festival dello Sport Gianni Valenti.

"L'adrenalina è quella che scorre nelle vene dei giocatori dell'Aquila che vincono la coppa, ma è anche quella che scorre nelle nostre vene quando andiamo a vedere il talk di un atleta che scalpitavamo per vedere", ha aggiunto "Ci sentiamo anche un po' vocati ad ospitare il Festival dello Sport. In Trentino si stanno organizzando eventi importanti. Manca meno di un anno alle Olimpiadi e alle Paraolimpiadi 2026", ha evidenziato il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, parlando dei "420 milioni di investimento per le Olimpiadi del Trentino", di cui "300 milioni vengono dallo Stato", come di "una scommessa che inizia a dare i primi risultati".

Fugatti ha ricordato le Olimpiadi giovanili 2028, che si svolgeranno anche in Trentino, e il fatto che "abbiamo un sogno, che sono i mondiali 2031 di ciclismo. Sicuramente siamo candidati". Presente anche la vicepresidente Francesca Gerosa: "Oltre duemila sono gli studenti che hanno partecipato alle attività nei camp, e quasi 1.200 hanno preso parte ai talk.

L'intreccio tra mondo dello sport e della scuola è fondamentale, perché sappiamo quanto siano importanti i valori che lo sport porta con sé", ha detto Gerosa. "Sentiamo che questo festival coglie l'anima della città", ha aggiunto il sindaco di Trento Franco Ianeselli. L'anno scorso sono stati ospiti del Festival dello Sport campioni come Carl Lewis, Charles Leclerc e Tadej Pogacar.

"Format che vince non si deve cambiare, si deve aggiornare", ha riflettuto il direttore scientifico Valenti. "Per noi il Festival e questi grandi eventi legati allo sport sono parte di una strategia di comunicazione del Trentino", ha aggiunto l'amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini.



