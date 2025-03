Violenza sessuale a Casanova, la Procura chiede sei anni

Sei anni, ridotti di un terzo, e quindi quattro, per il rito abbreviato. È la condanna chiesta dalla Procura di Bolzano per il cittadino pakistano accusato di aver palpeggiato una ragazza di 14 anni nel quartiere di Casanova. I fatti contestati risalgono alla sera del 25 ottobre, quando l'uomo si avvicinò alla ragazza, seduta su una panchina nel parco di via Rasmo, con la scusa di chiederle una cartina per le sigarette. Lei si alzò per andarsene, ma lui la pedinò, afferrandola al collo, da dietro, con un braccio, e con l'altro la palpeggiò. Lei riuscì a liberarsi sferrandogli una gomitata e chiese aiuto agli occupanti di un'auto in sosta che chiamarono la polizia. L'uomo venne arrestato poco dopo. È accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima.

Prossima udienza mercoledì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA