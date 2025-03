Vaccini negli under 18, Alto Adige molto sotto media nazionale

In Trentino le coperture vaccinali nell'età pediatrica e tra gli adolescenti rimangono superiori alla media italiana, mentre in Alto Adige il dato conferma una minore copertura. Lo si evince dall'ultima rilevazione pubblicata dal Ministero della Salute, con dati che si riferiscono all'anno 2023. La copertura per la polio tra i bambini fino a 24 mesi (nati nel 2021) in provincia di Trento è del 96,02%, a fronte di una media nazionale del 94,76%, mentre in provincia di Bolzano è dell'85,28%. Per il morbillo è del 96,11% in Trentino e dell'83,81% in Alto Adige, a fronte di una media nazionale del 94,64%.

Fra i nati nel 2019, che nel 2023 avevano 48 mesi, la copertura per la polio è del 96,93% in Trentino e del 92,89% in Alto Adige, mentre la media nazionale è del 95,27%. Per il morbillo il valore è del 96,72% in Trentino e del 93,56% in Alto Adige (media nazionale del 95,48%).

Nei bambini tra i cinque e i sei anni, nati nel 2016, la copertura vaccinale per la polio era del 91,66% in Trentino e del 73,51% in Alto Adige (contro una media nazionale dell'85,13%), mentre per il morbillo la copertura corrispondeva al 91,35% in Trentino e al 74,77% in Alto Adige (contro una media nazionale dell'84,79%). Guardando i 16enni, nati nel 2007, in Trentino il 94,13% aveva due dosi del vaccino contro il morbillo, il 95,50% una dose; in Alto Adige invece l'89,78% aveva due dosi contro il morbillo e il 91,94% ne aveva una (contro una media nazionale rispettivamente del 91,54% e del 94,47%). L'87% dei sedicenni nella provincia di Trento aveva il vaccino contro la polio, mentre in Alto Adige era vaccinato il 52,97% dei sedicenni (media nazionale del 69,48%).

In Alto Adige si registra una copertura superiore alla media nazionale per il meningicocco Acyw coniugato nei bambini di 24 mesi: la copertura è del 70,35% contro il 57,33% a livello nazionale. Anche nella coorte dei 16enni la copertura per lo stesso vaccino si avvicina alla media nazionale: in Alto Adige è del 54,02%, mentre in Italia è in media del 56,98%.



