Ruba in negozi e minaccia una commessa con un coltello

I Carabinieri di Merano hanno arrestato una giovane altoatesina che ha creato lo scompiglio in numerosi negozi del centro storico di Merano.

I fatti risalgono al pomeriggio del 6 marzo quando la donna ha "visitato" alcuni negozi di abbigliamento in via Portici, all'interno dei quali si è impossessata di vari capi per un valore complessivo di alcune centinaia di euro.

Infine, la sua attenzione si è concentrata su una profumeria, dove ha trafugato un profumo costoso. L'azione furtiva non sfuggiva alla commessa del negozio che ha tentato di fermare la malvivente, che però ha reagito impugnando un coltello, prima di fuggire.

I carabinieri hanno tempestivamente individuato e bloccato la rapinatrice che veniva trovata in possesso dei capi di abbigliamento, del profumo e del coltello. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari e la donna è stata arrestata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA