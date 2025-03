Ponte di Ravina chiuso da lunedì 17, consegnato il cantiere

Cinquecento ottanta giorni: è la durata dei lavori del cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sull'Adige di Ravina consegnato oggi all'impresa cuneese Preve Costruzioni che si è aggiudicata l'appalto di oltre 12,5 milioni di euro con ribasso di poco superiore all'1%. L'importo complessivo, inclusi eventuali imprevisti e altri oneri, è di quasi 16,8 milioni.

In un comunicato, la Provincia ha confermato che si tratta di "uno dei tasselli portanti del progetto di riordino e messa in sicurezza della viabilità nell'area del Polo ospedaliero e universitario del Trentino".

Il nuovo ponte metallico a campata unica e senza interferenze con il fiume, dotato di marciapiede e ciclabili su entrambi i lati sarà lungo 103 metri. Verrà realizzato direttamente sopra l'esistente struttura in calcestruzzo, che verrà poi abbattuta, e che sarà chiusa al traffico anche in direzione Ravina a partire da lunedì prossimo, 17 marzo.

Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha ricordato che le istituzioni e i tecnici sono consapevoli dei disagi arrecati al traffico e alla comunità di Ravina e Romagnano in particolare, che però "si inseriscono in un quadro di radicale trasformazione in senso positivo delle infrastrutture per la mobilità in questa parte della città di Trento, di cui si vedono già i primi risultati come l'abbattimento del vecchio cavalcavia".



