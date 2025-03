Iscritti Confcommercio, denuncia semplificata in Trentino

Denuncia semplificata per gli iscritti di Confcommercio che operano nei comuni di Trento, Rovereto e Riva del Garda in caso di "fatti di rilievo avvenuti in relazione all'esercizio dell'attività commerciale". Una specifica intesa è stata raggiunta tra la Questura del capoluogo e l'associazione di via Solteri in seguito alle esigenze emerse al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

L'accordo per "segnalazioni più agili" da indirizzare alla Questura di Trento o ai Commissariati di Rovereto e Riva del Garda è stato raggiunto questa mattina, informa una nota.

Per gli associati del sodalizio è stato predisposto un apposito modello: "Quanto oggetto di segnalazione verrà trattato dagli uffici competenti, i quali, in caso di fatto costituente reato, ratificheranno la segnalazione acquisendola come formale denuncia - previ accordi con il singolo commerciante - ovvero, in caso di fatto non costituente reato, procederanno alla trattazione dello stesso come esposto", si legge nel comunicato della Questura.

"Gli episodi di microcriminalità, anche di piccola entità, hanno un impatto concreto sulla quotidianità degli esercenti, generando preoccupazione e difficoltà operative - ha dichiarato Giovanni Bort presidente di Confcommercio Trentino - La possibilità di denunciare questi eventi in modo più rapido ed efficace rappresenta un passo avanti importante. È il risultato di un dialogo costruttivo tra Confcommercio Trentino e le forze dell'ordine, che ringraziamo per la disponibilità e l'attenzione dimostrata".

"La difficoltà di denunciare rapidamente questi episodi ha spesso portato gli esercenti a rinunciare a segnalare i fatti.

Il modulo semplificato predisposto dalla Questura di Trento è una risposta concreta a questa esigenza", ha concluso Massimo Piffer, presidente dell'associazione commercianti al dettaglio del Trentino.



