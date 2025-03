Incendio boschivo in val Venosta, pompieri e droni sul posto

Si sta normalizzando la situazione dopo l'incendio boschivo sul Monte Sole, sopra Laces in val Venosta, anche grazie alla pioggia caduta nelle ultime ore.

Dalle prime ore del mattino numerosi vigili del fuoco volontari sono di nuovo impegnati nelle operazioni di presidio della zona e di controllo di alcuni piccoli focolai. Sono in azione anche i droni per localizzare con precisione i focolai tramite termocamere. Grazie al loro supporto, è possibile un intervento efficace e mirato da parte dei vigili del fuoco sul terreno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA