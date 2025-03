Esercito: esercitazione invernale 'Volpe Bianca' al via

Si è tenuta a San Candido la cerimonia d'apertura di "Volpe Bianca 2025", l'esercitazione internazionale in ambiente innevato concepita dal Comando delle Forze Operative Terrestri dell'Esercito e diretta dal Comando Truppe Alpine di Bolzano, che si inserisce nel quadro dello sviluppo della capacità artica e subartica della Forza Armata.

Saranno oltre 1.300 i militari in campo fino al 15 marzo in Val Pusteria, appartenenti ai 15 reggimenti delle Brigate Alpine Julia e Taurinense e ad altri reparti dell'Esercito, tra cui figurano il 9/o reggimento 'Rombo' il 4/o Alpini paracadutisti, tre reggimenti dell'Aviazione dell'Esercito (1/o Antares, 4/o Altair e 5/o Rigel), il 5/o artiglieria 'Superga', il 28/o 'Pavia' e il 2/o Trasmissioni alpino.

La giornata clou di Volpe Bianca sarà il 13, con la 'Arctic Shield', la dimostrazione delle capacità "Cyber Electro Magnetic Activities" in ambiente montano/artico, a cura del 9/o reggimento sicurezza cibernetica 'Rombo', che impiegherà moderni droni e sistemi di guerra elettronica con la funzione fondamentale di abilitare attraverso tecnologie di punta la manovra degli alpini del 3/o reggimento insieme agli altri reparti impiegati sul terreno.

A seguire, nel pomeriggio, l'Auditorium Gustav Mahler di Dobbiaco ospiterà 'Arctic Forum - Dolomi-tes 2025', la conferenza sull'Artico organizzata dal Comando delle Truppe Alpine, alla quale prende-ranno parte relatori di rango internazionale e che si articolerà su tre panel di attualità: "Interessi geopo-litici e sfide", "Approcci strategici per sicurezza e difesa", "Tecnologie multidominio per materiali e attrezzature per operazioni nell'Artico". Il forum si chiuderà con gli interventi della senatrice Isabella Rauti - sottosegretario alla Difesa con delega all'Artico - e del capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Carmine Masiello.

Il programma di Volpe Bianca 2025 comprende anche le prove di pattuglia "Ice Patrol" e di sci-alpinismo in staffetta denominata "Ice Challenge," cui parteciperanno rappresentative di tutti i reggimenti delle Truppe Alpine e team di Polonia e Romania. Il 13 mattina la Nordic Arena di Dobbiaco vedrà allineati insieme alla partenza i militari della staffetta e gli atleti paralimpici della Difesa impegnati una prova di fondo, a simboleggiare la comunione di valori esistente tra tutti i militari, ricordando anche coloro che hanno sacrificato la vita per il Paese. La giornata del 13 si concluderà a San Candido con fiaccolata, ski show, intrattenimento musicale e spettacolo di luci con droni, con inizio alle 18.30 presso l'arrivo delle piste dei Baranci.

"Volpe Bianca è un appuntamento all'insegna dei valori, dell'addestramento e della tecnologia che si svolge in collaborazione con l'industria della Difesa, ponendosi i seguenti macro-obiettivi: verificare il livello di addestramento individuale e collettivo delle unità, creare le condizioni per sperimentare i materiali, gli equipaggiamenti e le tecnologie abilitanti per lo sviluppo della capacità artica e subartica dell'Esercito, oltre a diffondere la cultura delle sfide, interessi, approcci militari e innovazione legate all'Artico", così nel suo discorso inaugurale il generale di divisione Michele Risi, comandante delle Truppe Alpine, alla presenza del sindaco di San Candido Klaus Rainer e del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA