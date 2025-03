Va in pensione dopo 37 anni di servizio il luogotenente Gaspari

Dopo 37 anni di onorato servizio il luogotenente carica speciale Giuseppe Gaspari, colonna portante della Compagnia di Cavalese e diretto collaboratore del Comandante di Compagnia, ha lasciato il Reparto per godersi la meritata pensione nell'ormai "sua" Val di Fiemme. Giunto in valle nel 1990, l'Ispettore di origini carniche, nel corso degli anni, si è fatto ben volere dalla popolazione e da tutte le componenti del territorio diventando solido e sicuro punto di riferimento per tutti.

Da vice comandante di Compagnia - ricorda una nota della Compagnia Carabinieri di Cavalese - il luogotenente Giuseppe Gaspari ha inoltre gestito con lungimirante professionalità numerosi casi di cronaca tra cui la tragedia della Marmolada che causò 11 vittime nell'estate del 2022 ed i tristi casi di femminicidio che hanno toccato il territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA