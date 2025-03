In casa oltre 100 grammi di cocaina, un arresto a Trento

Quando sono entrati nella sua abitazione, gli operatori delle Volanti hanno notato subito un bilancino di precisione, oltre al materiale tipicamente utilizzato per il confezionamento di sostanza stupefacente. Dopo un attento controllo, la cocaina è stata così trovata all'interno di una credenza della cucina. Per l'uomo, un tunisino di 30 anni, con numerosi precedenti specifici ed irregolare sul territorio nazionale, gravitante nell'area di Piazza Portela a Trento, è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti - comunica la Questura in una nota - risalgono al tardo pomeriggio venerdì 7 marzo, quando il personale delle Volanti della Questura è intervenuto in un appartamento nei pressi della stazione ferroviaria. All'interno gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato un trentenne di origini tunisine, noto agli operatori per precedenti specifici. L'attenzione è stata subito attirata da quanto presente in cucina, ossia un bilancino di precisione e sacchetti in nylon di colore giallo, tutto materiale solitamente utilizzato per il confezionamento di sostanza stupefacente. Proseguendo nella perquisizione, gli operatori hanno scovato - all'interno di una credenza in cucina - quattro involucri già confezionati contenenti circa 40 grammi cocaina e, all'interno di uno zaino che l'uomo ha riconosciuto come proprio, un ulteriore involucro contenente altri 80 grammi di sostanza stupefacente, per un totale complessivo di 127 grammi circa di cocaina.

Al termine delle formalità di rito la cocaina è stata sequestrata ed il trentenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida prevista per lunedì.



