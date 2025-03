Elezioni comunali Trentino, 23 i contrassegni depositati

Il Dipartimento enti locali della Provincia autonoma di Trento comunica che alle 20 di venerdì 7 marzo, termine di scadenza per questo adempimento, sono stati 23 i contrassegni depositati per le elezioni comunali del prossimo 4 maggio. Uno invece il contrassegno relativamente al Comun general de Fascia. Si tratta dei contrassegni relativi a partiti o raggruppamenti politici organizzati. Lunedì - sottolinea la Provincia di Trento -sarà effettuato il sorteggio per stabilire l'ordine di pubblicazione sul sito.



