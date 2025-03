Danni al gazebo FdI e colpisce militante Lega,51enne in ospedale

È un uomo di 51 anni il responsabile del danneggiamento al gazebo di Fratelli d'Italia avvenuto questa mattina a Mori, in provincia di Trento. L'uomo, cittadino italiano di origine straniera residente in zona - secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Mori (Compagnia di Rovereto) intervenuti sul posto, il 51enne avrebbe aggredito i presenti verbalmente e poi avrebbe rovesciato gazebo e tavolini. Quindi pare abbia colpito al volto un militante della Lega, Mario Fiorini, intervenuto per fermarlo. All'arrivo dei carabinieri il 51enne - che avrebbe specifici precedenti psichiatrici - non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato in stato confusionale in ospedale a Rovereto, dove è stato ricoverato in osservazione in attesa delle visite mediche. Anche l'attivista è stato accompagnato in pronto soccorso a Rovereto.



