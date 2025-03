Danneggiato gazebo Fdi e ferito militante leghista in Trentino

"Esprimo tutto il mio sconcerto e la forte preoccupazione per la aggressione subita dai nostri militanti di Fratelli D'Italia durante una ordinaria attività di informazione con l'allestimento di un gazebo a Mori in Provincia di Trento. La struttura è stata devastata in modo preordinato da un soggetto arrestato poi dai carabinieri". Lo scrive in una nota il parlamentare e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì, dopo che questa mattina a Mori, in Trentino, un uomo ha aggredito un militante della Lega che era presente ed è poi stato portato in pronto soccorso a Rovereto e danneggiato un gazebo di Fratelli d'Italia. Sul posto i carabinieri che stanno svolgendo accertamenti.

"Esprimo solidarietà anche al militante della Lega che ha subito nella stessa circostanza una aggressione anche fisica", aggiunge Urzì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA