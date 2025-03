Controlli dei carabinieri sulle piste di Campiglio e in paese

L'attività di controllo e soccorso dell'Arma dei Carabinieri sulla Skiarea Madonna di Campiglio-Dolomiti di Brenta, continua senza sosta. Nel corso delle vacanze per il Carnevale i militari della Stazione Carabinieri di Carisolo e Madonna di Campiglio hanno attuato una serie di controlli volti a vigilare sul rispetto delle regole sulle piste e in paese.

In questi ultimi giorni, soprattutto grazie anche alla buona affluenza di sciatori provenienti dai paesi stranieri - comunica una nota dell'Arma - i militari della Stazione di Carisolo hanno effettuato il controllo di 10 maestri di sci, sanzionando due di questi, uno belga ed uno argentino che non erano in regola con le dovute comunicazioni alla Provincia.

Inoltre, i militari impegnati sulle piste del comprensorio sciistico "Dos del Sabion" hanno sorpreso un giovane sciatore fermo al margine della pista: avvicinatisi hanno avvertito un forte odore tipico della "marijuana". Nel corso della perquisizione che ne è seguita addosso al giovane è stato rinvenuto un contenitore in plastica con all'interno circa 3 grammi di marijuana. Per il giovane, oltre al sequestro della sostanza è scattata la segnalazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

A Madonna di Campiglio, i militari addetti al soccorso piste hanno sorpreso uno sciatore proveniente dall'Islanda in stato di ebbrezza alcolica così marcata da imporre il suo accompagnamento a valle con l'ausilio del toboga: per lui è scattata la sanzione dello sci in stato di ebbrezza, pari a 333 euro; inoltre, i militari sciatori hanno individuato un soggetto in possesso di 0,2 grammi di marijuana: il giovane, residente fuori Provincia, è stato segnalato al Prefetto e la sostanza è stata sequestrata.

I controlli in paese hanno consentito di individuare un conducente alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica al quale è stata ritirata la patente. Tre sono i giovani sanzionati per ubriachezza manifesta all'estero di un Apres-ski.



