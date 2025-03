Allo stadio armato, Daspo di 5 anni ad un tifoso del Sudtirol

Il questore della Provincia autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso un Daspo di 5 anni nei confronti di un tifoso del Sudtirol per fatti accaduti in occasione dell'incontro che si è giocato a Bolzano il 28 febbraio scorso tra la squadra locale e lo Spezia. In quell'occasione il 24enne, al momento dei controllo effettuato dalle forze dell'ordine e dagli steward all'ingresso dello stadio, era stato trovato in possesso di un coltello di 20 centimetri complessivi nascosto in una tasca del giubbotto.

"Questo giovane supporter bolzanino, con il proprio comportamento sconsiderato ha messo in pericolo la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità delle altre persone presenti allo Stadio, tra cui famiglie con bambini. Costui, inoltre, con le proprie condotte ha dimostrato di essere del tutto incurante delle persone e delle Leggi dello Stato. Per questi motivi ho deciso di adottare severi Provvedimenti, con la speranza che tutto ciò possa servire a rendere questa persona consapevole di quanto ha fatto", commenta in una nota il questore Paolo Sartori.



