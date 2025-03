Senza patente e con targhe false finge di essere il fratello

Nella mattinata del 5 marzo, lungo la strada statale del Brennero che attraversa la città di Trento, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Trento ha proceduto al controllo di un furgone, risultato successivamente avere delle targhe italiane non proprie ed essere un clone di un veicolo simile radiato in Germania.

All'atto del controllo il conducente, un cittadino marocchino di 27 anni, ha riferito di essersi dimenticato a casa il documento d'identità e la patente di guida. Come da procedura l'uomo è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici presso la Questura di Trento. Tale attività - sottolinea una nota della Polizia Stradale - ha consentito di stabilire che lo stesso aveva dichiarato le generalità del fratello, titolare di una patente di guida italiana ed estremamente somigliante alla sua persona, il tutto nella speranza di non farsi sanzionare dalla pattuglia.

Accertato quanto sopra il soggetto veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento per reati di falsità e sostituzione di persona e sanzionato anche per guida senza patente, mentre l'autocarro è stato sottoposto a sequestro ai fini di confisca.



